Посол Украины обвиняет французский журнал в оправдании аннексии Крыма

Посольство Украины во Франции утверждает, что французский журнал написал о «реинтеграции» Россией Крыма, цитируя местных политиков, которые посещают аннексированный полуостров.

Статья вышла в журнале из серии «Spectacle du monde» - «Les secrets de la Russie» издательства Le Group VALMONDE&CIE, сообщает 7 ноября в Фейсбуке посольство Украины во Франции.

В связи с этим посол Украины во Франции Олег Шамшур обратился с открытым письмом к издательству.

«Упоминание о незаконной аннексию Крыма Россией как о «реинтеграции» Крыма дезинформирует ваших читателей. Таким образом вы легитимизируете вопиющее нарушение Россией международного права, вместо того, чтобы говорить правду, которая признана международным сообществом и ООН: на самом деле это незаконная оккупация (полуострова – КР)», – цитирует дипведомство письмо Шамшура.

Он считает, что Франция «занимает ключевую позицию в отстаивании территориальной целостности Украины и решительно осудила аннексию Крыма после нелегитимного «референдума».

«Такая ложная информация, которую вы сознательно или бессознательно используете в своем журнале, способствует российской пропаганде, которая пытается оправдать агрессию Российской Федерации против Украины», – говорится в тексте письма Шамшура.

Посол Украины во Франции надеется, что издатели журнала примут во внимание все его замечания при подготовке следующих выпусков.

Публичных комментариев французского журнала по этому поводу нет.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 23 сентября потребовал от итальянской телекомпании World Fashion Channel Europa S.R.L., которая ретранслирует иностранную программу World Fashion Channel, убрать с сайта опубликованную карту России, включающую территорию аннексированного Крыма.

В начале июля в утренней программе одного из наиболее рейтинговых телеканалов Болгарии «bTV» во время интервью на тему болгарской диаспоры нового председателя государственного агентства по вопросам болгар за рубежом Харалампиева показали карту Украины без Крыма. Позже телеканал «bTV» назвал показ в эфире карты Украины без Крыма технической ошибкой и принес свои извинения.

Посольство Украины в Казахстане 13 июня выразило протест Астане из-за экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».