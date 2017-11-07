Глава Союза журналистов Севастополя признал, что имел российское гражданство 10 лет назад

Председатель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев, который на конференции ОБСЕ в июне 2017 года пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в анексированном Крыму, признал, что был гражданином России задолго до аннексии полуострова.

Комментируя ТАСС отказ Австрии выдать ему визу для участия в очередном мероприятии ОБСЕ в составе российской делегации, Горбачев заявил, что был удивлен решением австрийских властей, поскольку он уже «выезжал в Австрию на подобное мероприятие». Он утверждает, что ему «отказали в визе со ссылкой на то, что паспорт он получил в Крыму после 2014 года».

«На самом деле мой внутренний паспорт был выписан 10 лет назад на территории Ростовской области (России – КР), а загранпаспорт мне дали на Кубани, так что формальных оснований для отказа не было», – рассказал он.

В середине июня, на конференции ОБСЕ в Вене руководитель севастопольской организации Союза журналистов России, военный пенсионер, бывший сотрудник газеты Черноморского Флота России «Флаг Родины» Сергей Горбачев, пытался, как представитель крымской журналистики, опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и доказать, что в Крыму нет проблем в этой сфере. Члены украинской делегации потребовали не давать слово Горбачеву, поскольку он является представителем нелегитимной организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что Австрия не выдала визы журналистам крымских медиа, зарегистрированным как участники совещания в ОБСЕ. Среди них – Сергей Горбачев.

Глава МИД Австрии утверждает, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами ЕС, которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма. Жители полуострова должны получать визы в консульствах ЕС на материковой Украине.

Крымские журналисты, которым Австрия отказала в визах на въезд в страну, 7 ноября объявили о намерении вновь подать документы на получение виз в Европу.