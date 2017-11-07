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Глава Союза журналистов Севастополя признал, что имел российское гражданство 10 лет назад

Председатель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев на конференции ОБСЕ, июнь 2017 года

Председатель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев, который на конференции ОБСЕ в июне 2017 года пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в анексированном Крыму, признал, что был гражданином России задолго до аннексии полуострова.

Комментируя ТАСС отказ Австрии выдать ему визу для участия в очередном мероприятии ОБСЕ в составе российской делегации, Горбачев заявил, что был удивлен решением австрийских властей, поскольку он уже «выезжал в Австрию на подобное мероприятие». Он утверждает, что ему «отказали в визе со ссылкой на то, что паспорт он получил в Крыму после 2014 года».

«На самом деле мой внутренний паспорт был выписан 10 лет назад на территории Ростовской области (России – КР), а загранпаспорт мне дали на Кубани, так что формальных оснований для отказа не было», – рассказал он.

В середине июня, на конференции ОБСЕ в Вене руководитель севастопольской организации Союза журналистов России, военный пенсионер, бывший сотрудник газеты Черноморского Флота России «Флаг Родины» Сергей Горбачев, пытался, как представитель крымской журналистики, опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и доказать, что в Крыму нет проблем в этой сфере. Члены украинской делегации потребовали не давать слово Горбачеву, поскольку он является представителем нелегитимной организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября сообщил, что Австрия не выдала визы журналистам крымских медиа, зарегистрированным как участники совещания в ОБСЕ. Среди них – Сергей Горбачев.

Глава МИД Австрии утверждает, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами ЕС, которые были скорректированы после аннексии Россией Крыма. Жители полуострова должны получать визы в консульствах ЕС на материковой Украине.

Крымские журналисты, которым Австрия отказала в визах на въезд в страну, 7 ноября объявили о намерении вновь подать документы на получение виз в Европу.

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