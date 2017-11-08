В Бахчисарае силовики увезли в райотдел активиста после обыска – «Крымская солидарность»

Общественное движение «Крымская солидарность» утверждает, что в Бахчисарае утром, 8 ноября, увезли в отделение полиции крымчанина Сейтумера Сейтумерова, в доме которого прошел обыск.

Об этом движение сообщает на своей странице в Фейсбуке.

«Сейтумера Сейтумерова увезли в полицию Бахчисарая. Адвокат пытается попасть к своему подзащитному», – говорится в сообщении.

Ранее адвокат Сейтумерова Эдем Семедляев сообщил в Фейсбуке, что его не пропускают на обыск.

Предположительно, Сейтумерова отвезли в отдел МВД России по Бахчисарайскому району аннексированного Крыма.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у активистов и общественников.

По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении.

В Старом Крыму российские силовики увезли в райотдел пятерых человек, которые трудоустроены в общепите крымчанина Алимдара Белялова, в доме которого утром, 8 ноября, прошел обыск.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.