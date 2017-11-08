В Крыму начался суд по делу Назимова и Степанченко, где намерены допросить свидетелей

В среду, 8 октября, в подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде началось очередное заседание по уголовному делу подозреваемых в коммерческом подкупе и посредничестве депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его сведениям, на заседание явились не все потерпевшие, однако подсудимые и защита согласилась продолжить заседание.

После этого судья запретила заявление ходатайств до того, как прокурор не огласит обвинительное заключение.

Адвокат Алексей Ладин в комментарии Крым.Реалии рассказал, что сегодня в Алуштинском городском суде запланирован допрос свидетелей.

8 сентября закончились предварительные слушания по делу Степанченко и Назимова. На 26 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу, но было перенесено из-за того, что судья находилась в командировке.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).