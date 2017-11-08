На задержанного крымчанина Сейтумерова составляют протокол за пропаганду нацизма – адвокат

Крымский адвокат Эдем Семедляев сообщает, что на задержанного после обыска 8 ноября в Бахчисарае крымчанина Сейтумера Сейтумерова составляют административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики» российского кодекса об админнарушениях.

Об этом Семедляев сообщил в Фейсбуке.

«В отношении Сейтумера Сейтумерова составляют административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП России», – написал Семедляев, которого пропустили в здании.

По его словам, Сейтумерову грозит наложение админштрафа в размере от одной тысячи (около 413 гривен – КР) до двух тысяч рублей (около 826 гривен – КР) либо админарест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета правонарушения.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у активистов и общественников.

По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении.

«Крымская солидарность» утверждает, что Сейтумера Сейтумерова, в доме которого прошел обыск, увезли в отделение полиции.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.