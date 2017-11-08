По задержанному в Бахчисарае крымчанину Сейтумерову начался суд – адвокат

В аннексированном Крыму начался суд по задержанному после обысков в Бахчисарае 8 ноября крымскотатарского активиста Сейтумера Сейтумерова. Об этом 8 ноября в комментарии Крым.Реалии рассказал крымский адвокат Эдем Семедляев.

«В Бахчисарае задержали Сейтумера Сейтумерова. Сейчас у него проходит суд по административному делу. Ему грозит до 15 суток ареста и штраф от одной (около 413 гривен – КР) до двух тысяч рублей (около 826 гривен – КР)», – сказал Семедляев.

Ранее Семедляев сообщил, что на Сейтумера Сейтумерова составляют административный протокол по статье «Пропаганда нацизма или экстремизма» российского кодекса об админнарушениях.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников.

По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении.

«Крымская солидарность» утверждает, что Сейтумера Сейтумерова, в доме которого прошел обыск, увезли в отделение полиции.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.