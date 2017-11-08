Задержанному в Крыму активисту Абдураману Меджитову присудили 15 суток

Железнодорожный районный суд Симферополя присудил крымскому активисту Абдураману Меджитову, задержанному утром, 8 ноября, 15 суток ареста в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.

По его информации, активиста обвинили в публикации роликов, размещенных в социальной сети. Более подробной информации пока нет.

В его доме в Симферополе утром, 8 ноября, прошел обыск.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.