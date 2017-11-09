Российские власти Крыма не выделяют деньги на реставрацию архитектурных памятников – археолог

Подконтрольные Кремлю власти Крыма не вкладывают средства в реставрацию архитектурных памятников на аннексированном полуострове, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом рассказал археолог, сотрудник национального заповедника «София Киевская» Тимур Бобровский в эфире Радио Крым.Реалии.

«Аварийным состояние Ханского дворца стало именно в последние три года. То же самое и с Генуэзской крепостью в Судаке, где обрушилась одна башня. Видимо, смена местной власти привела к тому, что в реставрацию памятников эти несколько лет вообще не вкладывали никаких средств», – отметил археолог.

Бобровский допускает, что существенный вред Ханскому дворцу наносят непрофессиональные реставраторы.

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Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

В июле 2016 года научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крыма согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.