Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя предупредила горожан о настройке светофоров на пересечении улиц Воровского и Шмидта в ближайшие выходные. Соответствующее сообщение размещено на сайте горадминистрации.

«Уважаемые водители и участники дорожного движения, 11 и 12 ноября будут проводиться работы по настройке и выбору оптимального режима работы светофорного объекта на пересечении улиц Шмидта, Воровского, Ленина и Пролетарской. Во избежание возникновения заторов и дорожно-транспортных происшествий просим вас ограничить выезд на данный перекресток, подбирайте пути объезда. Спасибо за понимание», – говорится в объявлении.

Новые светофоры на данном перекрестке были установлены около месяца назад, но оставались неподключенными. В начале этой недели они были включены, что привело к большим пробкам в центре города.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Симферополе планируется ввести одностороннее движение автотранспорта от площади Куйбышева до Центрально рынка и на улицах Шмидта и Пролетарской.

Подконтрольное России правительство Крыма приняло новые нормативы стоимости ремонта и содержания дорог, согласно которым ремонт трасс в аннексированном Крыму определяется из расчета 4,55 миллионов рублей (около 2,1 миллионов гривен – ​КР) за километр, а их капитальный ремонт – в 12,13 миллионов рублей (около 5,5 миллионов гривен – ​КР) за километр.

Российский проект «Карта убитых дорог» 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих главные дорожные проблемы: большие ямы, колдобины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых «убитых дорог» полуострова от крымского отделения провластного Общероссийского народного фронта, ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.