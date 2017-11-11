Власти Крыма считают фантазией идею посещения полуострова военными инспекторами США

Российский вице-премьер аннексированного Крыма Дмитрий Полонский считает «очередной больной фантазией» украинских военных чиновников идею посещения полуострова военными инспекторами США.

Об этом он рассказал российскому информагентству «РИА Новости».

«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит, ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это, по большому счету, вызывает не только недоумение, но и просто смех», – считает Полонский.

Вице-премьер Крыма утверждает, что иностранные военные инспекции могут посетить полуостров только по приглашению России.

Генштаб Вооруженных сил Украины 10 ноября объявил, что мониторинговая группа США, которая планирует посетить Украину 13 ноября, включила в район инспекции Крым. По данным оборонного ведомства, это «является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Россией».

Публичных комментариев США по этому поводу пока нет.

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет раскритиковал военных инспекторов США, которые, по данным Генштаба Украины, внесли Крым в свой план посещения Украины.