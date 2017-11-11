Порошенко надеется на усилия нового гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что новая глава ЮНЕСКО Одри Азуле продолжит усилия своей предшественницы Ирины Боковой по внедрению прямого мониторинга ситуации в аннексированном Россией Крыму.

Об этом накануне глава украинского государства сообщил в Фейсбуке, поздравляя бывшего министра министра культуры Франции Азуле с избранием на должность гендиректора ЮНЕСКО.

«Убежден, что ветер перемен в Организации (ЮНЕСКО – КР) усилится, ведь она действительно нуждается в существенном реформировании», – написал Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 ноября сообщил, что согласовал с нынешним генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой параметры мониторинга на объектах культурного наследия в Крыму.

Публичных комментариев ЮНЕСКО по этому поводу пока нет.

В октябре Министерство иностранных дел Украины сообщало, что представители ЮНЕСКО решили продолжить прямой мониторинг ситуации в Крыму, который был приостановлен из-за аннексии полуострова.

Российский министр культуры Крыма Арина Новосельская 19 сентября пригласила представителей ЮНЕСКО лично побывать на полуострове и «объективно оценить» состояние объектов культурного и исторического значения.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму. Также кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.