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Порошенко надеется на усилия нового гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму

Новая гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле, 10 ноября 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что новая глава ЮНЕСКО Одри Азуле продолжит усилия своей предшественницы Ирины Боковой по внедрению прямого мониторинга ситуации в аннексированном Россией Крыму.

Об этом накануне глава украинского государства сообщил в Фейсбуке, поздравляя бывшего министра министра культуры Франции Азуле с избранием на должность гендиректора ЮНЕСКО.

«Убежден, что ветер перемен в Организации (ЮНЕСКО – КР) усилится, ведь она действительно нуждается в существенном реформировании», – написал Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 ноября сообщил, что согласовал с нынешним генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой параметры мониторинга на объектах культурного наследия в Крыму.

Публичных комментариев ЮНЕСКО по этому поводу пока нет.

В октябре Министерство иностранных дел Украины сообщало, что представители ЮНЕСКО решили продолжить прямой мониторинг ситуации в Крыму, который был приостановлен из-за аннексии полуострова.

Российский министр культуры Крыма Арина Новосельская 19 сентября пригласила представителей ЮНЕСКО лично побывать на полуострове и «объективно оценить» состояние объектов культурного и исторического значения.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму. Также кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

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