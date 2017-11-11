«Народный фронт» предлагает визовый режим с Россией и объединение санкций по Донбассу и Крыму

Представленная в Верховной Раде Украины политическая партия «Народный фронт» предлагает ввести визовый режим с Россией, расширить санкции в отношении соседней страны и объединить уже введенные санкции по Донбассу и Крыму.

Об этом 11 ноября сообщил экс-премьер-министр Украины, глава политсовета партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, представляя резолюцию, которая была принята на съезде партии в субботу в Киеве.

«В отдельных столицах уже началась дискуссия: давайте как-то реализуем Минск в той или иной форме, чтобы быстрее снять санкции. Мы считаем это недопустимой политикой до того момента, пока не будут возращены Донецк, Луганск и Крым. Санкции против российского агрессора должны быть сохранены», – цитирует «Интерфакс-Украина» политика.

По данным информагентства, в резолюции отмечается, что «Народный фронт» поддерживает инициативу о размещении миротворческих сил ООН на Донбассе при определенных условиях.

«Эти инициативы могут поддерживаться и будут поддерживаться при условии учета именно украинских национальных интересов, чтобы нам не создали еще один замороженный конфликт», – цитирует агентство Яценюка.

В сентябре текущего года Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2018 года действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Этот список был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в обход санкций в аннексированный Крым турбин компании Siemens тремя российскими физическими и тремя юридическими лицами.

Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».