Чиновники в Крыму утверждают, что на полуострове снизились цены на продукты

В Крыму в октябре снизились цены на 117 наименований продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства промышленной политики полуострова со ссылкой на его главу Андрея Васюту.

«По результатам проведенных Минпромом Крыма мониторингов было установлено, что в октябре крымскими торговыми сетями для конечного потребителя были снижены розничные цены на 117 наименований продтоваров, среди которых молочная продукция, крупы, фрукты, овощи и другие продтовары», – прокомментировал Васюта.

В середине октября замминистра Минпрома Крыма Яна Латышева сообщила, что на полуострове уже третий месяц подряд снижаются цены на продукты.

На конец января 2017 года в Крыму были зафиксированы цены на продукты выше, чем в южных областях соседней России.