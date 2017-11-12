На севере Ирака зафиксированно землетрясение магнитудой 7,3 балла

В северной части Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает Геологическая служба США.
Сначала сообщалось, что землетрясение имело магнитуду 7,2.
Эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к юго-западу от Халабжа, на глубине 33,9 километра.
Землетрясение также ощущалось в Иране, где сообщалось о разрушениях.
По данным государственного телеканала, в результате землетрясения есть разрушения по меньшей мере в восьми селах.
«Землетрясение ощущалось в нескольких иранских провинциях, граничащих с Ираком ... Восемь сел были повреждены... исчезло электроснабжение в некоторых селах, спасательные команды были направлены в эти районы», – сообщает государственный телеканал.
Иранское агентство IRNA сообщило, что водоснабжение и электроснабжение пропало в некоторых частях западной провинции Керманшах.
Сейчас сообщений о жертвах нет.
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