На севере Ирака зафиксированно землетрясение магнитудой 7,3 балла

В северной части Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает Геологическая служба США.

Сначала сообщалось, что землетрясение имело магнитуду 7,2.

Эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к юго-западу от Халабжа, на глубине 33,9 километра.

Землетрясение также ощущалось в Иране, где сообщалось о разрушениях.

По данным государственного телеканала, в результате землетрясения есть разрушения по меньшей мере в восьми селах.

«Землетрясение ощущалось в нескольких иранских провинциях, граничащих с Ираком ... Восемь сел были повреждены... исчезло электроснабжение в некоторых селах, спасательные команды были направлены в эти районы», – сообщает государственный телеканал.

Иранское агентство IRNA сообщило, что водоснабжение и электроснабжение пропало в некоторых частях западной провинции Керманшах.

Сейчас сообщений о жертвах нет.