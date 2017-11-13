Афганистан: восемь полицейских погибли в результате нападения талибов

В западной афганской провинции Фарах в результате атаки талибов 13 ноября погибли восемь полицейских. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на представителя губернатора провинции Мухаммеда Насера Мехри.

По его данным, боевики напали на полицейский контрольный пункт близ столицы провинции, города Фарах. Нападавшим удалось захватить контрольный пункт. После прибытия подкрепления полицейские отбили его.

Афганский новостной ресурс Tolo News сообщает, что один полицейский получил ранения. Представитель полиции города Фарах Мохаммад Акбал Бахер сказал, что контрольно-пропускной пункт атаковали талибы.

В конце октября девять афганских солдат погибли в провинции Фарах, когда боевики штурмовали их опорный пункт. Талибы взяли на себя ответственность за ту атаку.

Из-за нападения боевиков экстремистской группировки «Талибан» 29 октября на контрольно-пропускной пункт на севере Афганистана погибли не менее 13 полицейских.

Ранее 19 октября талибы убили 43 афганских солдат, напав на военную базу в южной провинции Кандагар.

Перед этим 17 октября в результате двух нападений экстремистов на правительственные силы провинций Пактия и Газни погибли не менее 80 человек и около 300 были ранены, в том числе военные, полицейские и гражданские.