Правозащитница: перевод Сенцова в Якутию нарушает Европейскую конвенцию по правам человека

Перевод украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в колонию, которая находится в российской Якутии, в тысячах километров от его дома, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, заявила руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник в понедельник 13 ноября.

«Практически разорваны его связи с семьей, существенно ограничена возможность семьи его навещать и передавать ему необходимые продукты и вещи. Кроме того, перемещение жителей оккупированных территорий на территорию оккупирующей державы является нарушением Женевской конвенции от 1949 года «О защите гражданского населения во время войны», – отметила правозащитница, комментируя сообщения о том, что Сенцова помещали в штрафной изолятор.

В понедельник стало известно, что Олег Сенцов был направлен в штрафной изолятор в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России из-за назначенного ранее наказания. Как сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, в настоящий момент Сенцов уже покинул штрафной изолятор и находится в отряде.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.