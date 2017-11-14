С января крымчан оштрафовали на 5,5 миллионов рублей за «самозахват земель»

С начала года подконтрольный России Госкомрегистр Крыма оштрафовал 307 крымчан на более 5,5 миллионов рублей (примерно 2,2 млн гривен – КР) за «самовольное занятие земельных участков».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Все 307 граждан получили также обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. Ведомством ведется строгий контроль за этим процессом. Земельные инспекторы за 10 месяцев провели 806 проверок соблюдения земельного законодательства», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что штрафов выписали на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Госкомрегистре сообщили, что по сравнению с прошлым годом за 10 месяцев этого года рассмотрели вдвое больше материалов, направленных в ведомство правоохранительными органами.

Летом в Симферополе произошел конфликт между местными властями, застройщиками и участниками «поляны протеста» «Стрелковая». Крымская компания «Монолит» планировала построить в северо-восточной части Симферополя микрорайон «Крымская роза» на 100 гектаров.

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Игорь Лукашев считает, что одна из главных проблем с оформлением земель – генеральный план Симферополя, куда внесены несоответствующие реальному положению вещей данные.

Заместитель председателя подконтрольного Кремлю Госкомрегистра аннексированного Крыма Алексей Костин считает бесперспективным дальнейшее сотрудничество с Москвой из-за того, что Росреестр не поддержал крымские законопроекты о земельных спорах на полуострове.

Действующее российкое законодательство позволяет исключать некорректные сведения о границах из Единого государственного реестра недвижимости при условии, что взамен будут внесены корректные данные о границах.

В Госкомрегистре жалуются на то, что взять специалистам учетно-регистрационной сферы корректные сведения в условиях отсутствия картографической основы Единого государственного реестра недвижимостипока неоткуда.