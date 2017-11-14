В Алуште стройфирму оштрафовали на миллион рублей по обвинению в коррупции

Российская прокуратура аннексированного Крыма обвиняет алуштинскую строительную фирму в попытке обеспечить себе заказы в городе с помощью взятки.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии прокуратуры, представитель ООО «Волна» передал начальнику одного из отделов российской администрации Алушты взятку за заключение договоров на проведение строительных работ.

Прокуратура утверждает, что суд вынес постановление о привлечении фирмы к админответственности в виде штрафа в размере один миллион рублей (примерно 447 тысяч гривен – КР).

Против чиновника горадминистрации также возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное в значительном размере» Уголовного кодекса России.

Подконтрольная Кремлю прокуратура Керчи подозревает бывшего бухгалтера Керченского медицинского колледжа в хищении более 1 миллиона рублей (более 442 тысяч гривен – КР).

В июле в Севастополе за покушение в получении взятки осудили бывшую начальницу одного из отделов управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

В прошлом году, по данным крымского главка Следкома России, на полуострове были возбуждены 250 уголовных дел в отношении чиновников по коррупционным преступлениям.