Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает аннексию Крыма незаконной и первым со Второй мировой войны прецедентом, когда один суверенный народ силой забрал территорию другого в Европе.

Об этом накануне она заявила во время выступления на банкете лорд-мэра Лондонского Сити, сообщает Reuters.

Мэй также отметила, что после аннексии Крыма Россия «развязала конфликт на Донбассе, неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила устойчивую кампанию кибершпионажа и дестабилизации».

«Это включало в себя вмешательство в выборы и взлом Министерства обороны Дании и Бундестага, и не только. Они стремятся использовать информацию в качестве оружия», – утверждает премьер-министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что направленные на раздор среди стран Запада усилия России, побуждают союзников работать вместе, чтобы противостоять вмешательству Москвы.

Публичных комментариев российской стороны по этим заявлениям пока нет.

Выступление Мэй контрастирует с последними заявлениями президента США Дональда Трампа, который после общения с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме заявил, что доверяет словам своего коллеги о невмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на референдуме. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».