В Симферополе 18 ноября органичат движение транспорта из-за ярмарки

В аннексированном Симферополе 18 ноября ограничат движение транспорта из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Движение транспорта в городе ограничат с 00:00 до 16:00.

В пресс-службе российского правительства отметили, что ярмарка продлится в течение всего дня в районе Московского кольца (правая полоса улицы от площади Московской до пересечения улицы Киевской и улицы Никанорова по направлению на выезд из города), а также на улицах Героев Сталинграда, Куйбышева и Дмитрия Ульянова.

Подконтрольное Кремлю министерство промышленной политики Крыма ранее сообщало, что в аннексированном Крыму в ноябре запланировано проведение около 650 ярмарок сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Российские власти намерены ликвидировать в Симферополе несколько рынков. Чиновники обещают на месте рынка, расположенного от Московского кольца до трассы сделать зеленую зону.