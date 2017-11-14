Аксенов назначил заместителя министра курортов и туризма Крыма

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов 14 ноября назначил заместителем министра курортов и туризма Крыма Людмилу Бабий. Указ о назначении опубликован на сайте российского правительства Крыма.

«Назначить Бабий Людмилу Ивановну на должность заместителя министра курортов и туризма Крыма – начальника управления маркетинга и развития», – сказано в тексте документа.

В начале 2017 года крымские СМИ цитировали Людмилу Бабий как директора Крымской туроператорской компании.

Сергей Аксенов продолжает кадровые чистки, начавшиеся с июля текущего года. Тогда были уволены министры топлива и энергетики и ЖКХ Крыма Светлана Бородулина и Сергей Карпов. На их должности были назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк соответственно.

В конце октября Аксенов назначил начальником российского Госстройнадзора в Крыму Марину Сергееву. 9 октября он подписал указ о назначении Игоря Захарова министром транспорта аннексированного полуострова.

После этого Аксенов назначил заместителем министра транспорта Крыма Григория Зубова.