Кислица: уже 42 страны на заседании в ООН поддерживают проект резолюции по Крыму

После выступления заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, еще две страны поддержали проект обновленной резолюции по Крыму.

Об этом в Твиттере сообщил Сергей Кислица, находящийся в составе украинской делегации в Нью-Йорке. Итого ,по его словам, 42 страны поддерживают этот документ.

«Две смелые страны присоединились после моего выступления с презентацией резолюции. Спасибо Гаити и Кирибати. В Генассамблее каждый голос ровный и весит одинаково. Что весит больше – это мораль и готовность ее отстоять», – заявил Кислица.

Ранее сообщалось, что соавторами обновленного проекта резолюции по правам человека в аннексированном Крыму, вынесенного на рассмотрение Третьего комитета Генассамблеи ООН, стали 40 стран.

Россия продолжает явные нарушения своих обязательств как оккупирующего государства в Крыму, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, находящийся в составе украинской делегации в Нью-Йорке, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН.

Украинская сторона представила обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.