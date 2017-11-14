Порошенко: принятие проекта резолюции ООН по Крыму – мощный сигнал России

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта усиленной резолюции Генассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму.

«Благодарны соавторам решения и всем нашим союзникам за мощный сигнал российской оккупационной власти по международному единству и солидарности в вопросе деоккупации Крыма», – говорится в сообщении, опубликованном 14 ноября в Фейсбуке украинского президента.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттере назвал «более сильным» принятый на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН документ, отметив таким образом увеличение количества стран, которые поддержали этот проект.

В Нью-Йорке 14 ноября, на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, приняли обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 71 страна выступила за принятие документа, 25 – против и 77 воздержались. Против выступили Беларусь, Венесуэла, Южная Корея и другие страны.

В составе украинской делегации на заседание Генеральной ассамблеи ООН прибыли члены Меджлиса крымскотатарского народа, в том числе народный депутат Украины Мустафа Джемилев, украинские дипломаты и правозащитники.

Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре 2017 года. В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.