В Севастополе запретили шесть детских аттракционов

В аннексированном Севастополе суд запретил эксплуатацию шести детских аттракционов.

Об этом накануне сообщила пресс-служба российской прокуратуры города.

«Установлено, что в границах пляжей «Омега» и «Парк Победы» работали детские аттракционы, эксплуатация которых осуществлялась без талонов допуска на ежегодную (сезонную) эксплуатацию», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве утверждают, что были выявлены факты не обеспечения безопасной эксплуатации детских аттракционов, что «создавало угрозу причинения вреда здоровью и жизни детей».

В августе правительство города сообщило, что собственников и арендаторов аттракционов привлекут к административной ответственности.

Подконтрольный России Госкомрегистр Крыма одобрил проекты строительства на ялтинской набережной колеса обозрения и стрелкового комплекса в Симферопольском районе.