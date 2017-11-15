В центре Симферополя два дня не будет воды из-за ремонта

С 8 утра 15 ноября и до 17 часов вечера 16 ноября в центре Симферополя не будет воды из-за работ по замене участка водовода по улице Толстого.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Воды Крыма».

Предприятие сообщило, что водоснабжение будет отсутствовать на улицахКиевской (131, 133), Тренева (19, 21), Набережной (69, 69б, 71, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75д, 75е, 75и, 75м), в ресторане «Чистые пруды», предприятии «Крымтроллейбус».

Также возможно снижение давления подачи воды на улицах Георгия Морозова, Декабристов, Шполянской, Дзержинского, Б. Хмельницкого, Тренева, бульваре Франко.

Более пяти тысяч крымчан остались 5 октября без воды из-за аварий. Так, авария на сетях холодного водоснабжения в Симферополе оставила без воды 3,5 тысячи горожан. Еще одна авария, оставившая без водоснабжения 2 тысячи человек, произошла в Саках.

В аннексированном Симферополе 18 ноября ограничат движение транспорта из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки.