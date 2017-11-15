Ирина Геращенко: в госбюджете предусмотрят финансирование семей узников Кремля

В Государственном бюджете Украины на 2018 будет предусмотрено финансирование правовой помощи семьям политзаключенных Кремля, сообщила 15 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, финансирование будет заложено в бюджете Министерства иностранных дел, и будет касаться трат на адвокатов, транспортные расходы семьям, которые едут на свидание или суд.

Также запланирована адресная и правовая помощь семьям заложников (в первую очередь, речь идет о гражданских) на оккупированных территориях, это финансирование будет проходить через Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

«А в МинТОТ, наконец, появится соответствующий отдел правовой помощи семьям заложников. Такую мою поправку в бюджет 2018 вчера поддержал зал Верховной Рады, и проголосовал за это, поддержало и правительство, включая премьера. Внимание к семьям заложников – важно», – написала Ирина Геращенко в Фейсбуке.

Министерство инностранных дел Украины одобряет идею создания специального фонда по поддержке семей заложников, находящихся в России и на оккупированных ею территориях.

Мать бывшего крымского политузника Геннадия Афанасьева, Ольга Афанасьева в интервью Крым.Реалии говорила, что семьям политзаключенных необходима государственная поддержка, в том числе финансирование.

Верховная Рада 14 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2018 год. За это проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226.