МИД Украины одобряет идею создания спецфонда поддержки семей заложников и политузников Кремля

Министерство инностранных дел Украины одобряет идею создания специального фонда по поддержке семей заложников, находящихся в России и на оккупированных ею территориях. Об этом в Твиттере написала спикер ведомства Марьяна Беца.

Таким образом она отреагировала на предложение первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, которая во время согласительного совета потребовала при рассмотрении бюджета на 2018 год учесть необходимость создания спецфонда по поддержке семей заложников.

«Спецфонд является абсолютно необходимым. Важный инструмент помощи семьям наших политзаключенных и заложников», – написала Беца.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 6 ноября призвала правительство «уже сейчас» заложить в бюджет финансирование специального фонда, который бы помогал семьям политических заключенных и находящихся на оккупированных территориях.

По ее словам, такой фонд должен курировать в том числе вопрос адвокатской помощи крымским татарам.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что Украина сделает все, чтобы освободить всех украинских политзаключенных.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций на заседании 2 ноября в Киеве принял обращение к главам мировых конфессий с просьбой оказать содействие в процессе освобождения заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Украины и в самой России.

Президент Украины Петр Порошенко 4 ноября провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсон, в котором поднял вопрос активизации усилий для освобождения заложников.