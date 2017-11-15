Подконтрольная России прокуратура аннексированного Крыма утверждает, что в Красноперекопском районе исключили обязанность родительских комитетов по оказанию помощи школам и детсадам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство сообщает, что в семи общеобразовательных учреждениях района теперь можна не платить взносы на развитие школ и детсадов.

Подтверждения этой информации из независимых источников пока нет.

Ранее прокуратура сообщала, что жители Симферополя, Алушты, Армянска, Керчи, Первомайского и Черноморского районов также больше не будут платить взносы в образовательные учреждения.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов намерен просить у президента России Владимира Путина выделить 2,5 миллиарда рублей (около 1,14 миллиарда гривен – КР) на строительство детских садов.

Сергей Аксенов 13 октября проверил строительство школ и детских садов в Симферополе, строящиеся в рамках российской федеральной целевой программы и остался недоволен, поскольку многие из них серьезно отстают от графика.