Украина должна жестко реагировать на каждую карту с «российским» Крымом – нардеп

Украинские дипломаты должны и впредь жестко реагировать на картографические ошибки в СМИ по всему миру, когда Крым представляют как территорию России, считает нродный депутат Украины Владимир Арьев. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя публикацию в The New York Times, где аннексированный полуостров обозначили как «спорную территорию».

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«Это не ошибка, а осознанное действие. К сожалению, либерализм иногда переходит границы международного права. Так, организация Freedom House обозначила Крым в одном цвете с Россией из-за ущемлений свободы слова на полуострове. Я понимаю их мотивацию, но со стороны это выглядело, мягко говоря, как провокация. Никто просто об этом не задумался, но российские пропагандисты радовались. Так что мы видим правильную реакцию со стороны Министерства иностранных дел Украины. И пусть нам не говорят, что ничего страшного не случилось – нет, случилось, и мы будем открыто заявлять, что не так, требуя исправлений. Никакого спора вокруг Крыма нет», – отметил нардеп.

Американское издание The New York Times 11 ноября опубликовало статью о строительстве Керченского моста, в которой Крым обозначили тем же цветом, что и Россию, с пометкой «спорная территория». В социальных сетях началась кампания с требованием исправить ошибку. Министерство иностранных дел Украины также обратилось в газету с таким запросом, однако автор статьи Иван Нечепуренко сообщил, что редакция вряд ли пойдет на исправление.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».