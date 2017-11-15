В Крыму наказывают не только за украинскую символику, но и за убеждения – правозащитник

Все «настроенные против России крымчане» рискуют оказаться под российским следствием, не только когда вывешивают украинский флаг, как украинский активист Владимир Балух, а просто высказывая свои убеждения, рассказал в эфире Радио Крым.Реалии эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин.

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«В Крыму сейчас наказывают не только за украинский флаг, но и за убеждения. Если человек настроен против оккупации и не скрывает этого, за ним, в итоге, придут. Например, Игоря Мовенко из Севастополя избили за наклейку добровольческого батальона «Азов» на велосипеде, но вместо возбуждения уголовного дела против нападавших, началось преследование его самого – за проукраинскую позицию. Следователи нашли какой-то комментарий от 2016 года и вменяют этому человеку экстремизм», – отметил правозащитник.

На 16 ноября назначено очередное заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда Крыма по делу украинца Владимира Балуха. Ранее, в октябре это дело отправили на повторное рассмотрение. Фермер из крымского поселка Серебрянка Владимир Балух в 2014 году установил на крыше своего дома украинский флаг, а потом повесил табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». В декабре 2016 года сотрудники ФСБ России провели обыск в доме бывшей жены украинца, где якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинские правозащитники считают, что Владимир Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.