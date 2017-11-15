Радио Свобода и «Настоящее время» получили предупреждения от Минюста России

Министерство юстиции России направило российской редакции Радио Свобода и телеканалу «Настоящее время» предупреждения о возможных ограничениях в работе.

Это произошло после того, как Государственная дума России 15 ноября проголосовала сразу во втором и третьем чтениях за внесение в законодательство поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам». Нижняя палата российского парламента одобрила новые меры 15 ноября. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

В письме Министерства юстиции не уточняется, какие меры могут последовать после принятия поправок. Документ лишь указывает на то, что на работу редакций Радио Свобода и «Настоящего времени» могут быть наложены ограничения.

Согласно тексту поправок, любые иностранные структуры, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», могут быть признаны «иностранным агентами», если они получают финансирование из-за рубежа. На российские средства массовой информации, в том числе с иностранным участием в капитале, эти поправки не распространяются. Депутаты утверждали, что новое законодательство не будет препятствовать работе иностранных СМИ в России.

Решение ограничить работу иностранных СМИ последовало после того, как финансируемый правительством России телеканал Russia Today (RT) сообщил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента». Министерство юстиции Соединенных Штатов 14 ноября обнародовало данные о регистрации RT. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об «иностранных агентах» в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

Министерство юстиции России 9 октября направило письмо в редакцию проекта Радiо Свобода Крым.Реалии, где говорилось, что деятельность издания может быть «подвергнута ограничениям», которая якобы попадает под признаки российского закона об ограничениях для организаций-иностранных агентов.

Предупреждения о возможном введении ограничений также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе проект татаро-башкирской редакции для жителей российского Поволжья Идель.Реалии и специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Том Кенти в ответ на это заявил, что RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как у Радио Свобода таких возможностей в России нет. Он также отметил, что журналистов Радио Свобода преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как в США ничего подобного в отношении представителей российского телеканала не происходило.