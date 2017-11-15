Собчак пойдет на выборы президента как кандидат от партии «Гражданская инициатива»

Российская телеведущая Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива», пишет Радио Свобода.

«Идеология и ценности «Гражданской инициативы» соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека. О России, как о европейской стране, устремленной в будущее. Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить», – заявила Собчак.

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также призвал демократические партии к объединению вокруг Собчак.

Политическая партия «Гражданская инициатива» была создана в 2013 году. Ее возглавляет Андрей Нечаев, который в 1992–1993 годах занимал пост министра экономики страны.

Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом «против всех». СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента России к выдвижению Собчак. Сама телеведущая отрицает связь с Кремлем.

Собчак, объявившая о планах баллотироваться на президентских выборах в России, сообщила, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму.

Она заявила, что Россия нарушила международные обязательства, аннексировав Крым.

Ксения Собчак также предложила провести в аннексированном Крыму «новый независимый референдум» о статусе полуострова.