Собчак отказалась от предвыборной агитации в Крыму

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах баллотироваться на президентских выборах в России, сообщила, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму. Как передает «РИА Новости», об этом она сказала на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так», – сказала Собчак.

Она заявила, что Россия нарушила международные обязательства, аннексировав Крым.

Ксения Собчак также предложила провести в аннексированном Крыму «новый независимый референдум» о статусе полуострова.

Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России сказала, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка», – произнесла Собчак.

Лидер фракции Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Ксении Собчак после этого высказывания.

Сама Ксения Собчак считает, что судить ее за высказывания о Крыме нельзя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».