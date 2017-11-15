У Сенцова в колонии на Ямале ухудшилось состояние здоровья – адвокат

У украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем, усилились боли в спине, он сильно похудел. Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает «Громадське».

«За два с половиной месяца у него обострился ревматизм. Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, без отопления. Ему выписали мазь согревающую. Еще у него начались проблемы с сердцем. Врач запросил его карточки (медицинские – КР) детские. Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим в колонию, и Олегу будет назначено лечение», – сказал адвокат.

По словам Динзе, на сегодняшний день Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его там не притесняют и не применяют пыток.

«К Олегу там уважительное отношение, никто не ущемляет. Ранее там были жестокие условия, были и избиения, не очень хорошие условия содержания. В настоящее время, когда руководство колонии изменилось, условия хорошие, насколько это возможно. Они придерживаются законности, соблюдают правила внутреннего распорядка. Как в армии – все строго по уставу. Учитывая это, дисциплина железная», – добавил адвокат.

Олег Сенцов был направлен в штрафной изолятор в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России из-за назначенного ранее наказания. Как сообщал ранее Динзе, Сенцов уже покинул штрафной изолятор и находится в отряде.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.