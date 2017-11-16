На суде по «делу Балуха» защита потребовала выпустить его из-под стражи

Сторона защиты украинского активиста Владимира Балуха на заседании Раздольненского суда Крыма 16 ноября потребовала изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи. В качестве мотива Балух сообщил о резком ухудшении здоровья, назвав неоказание ему медицинской помощи пытками. Об этом сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.

«Заявляю, что в отношении меня применяются пытки, которые заключаются в лишении возможности оказывать мне медицинскую помощь. В отношении меня органами следствия и суда развернута кампания по физическому устранению меня. Прошу считать мое ходатайство официальным обращением для подачи иска в ЕСПЧ, и приложить его к уже имеющимся там материалам», – сказал он.

Адвокат Ольга Динзе также отметила, что по обвинению в преступлении средней тяжести, согласно российскому законодательству, подсудимый может удерживаться под стражей не более полугода. Балух содержится под арестом уже одиннадцать месяцев. В качестве возможного нахождения Балуха под домашним арестом сторона защиты заявила адрес либо матери, либо бывшей супруги обвиняемого. Судья объявила перерыв, чтобы дать возможность адвокатам предоставить все необходимые документы.

Перед этим активист Владимир Балух заявил ходатайство о предоставлении ему информации о том, что у судьи Раздольненского районного суда Елены Тедеевой, а также у гособвинителя на его процессе, нет двойного гражданства, что может препятствовать к осуществлению судопроизводства и обвинения.

Адвокат, в свою очередь, пояснил, что уже сделал запрос о том, имеется ли у прокурора и судьи двойное гражданство. Прокурор заявил, что ходатайство «не имеет смысла». Судья ходатайство отклонила.

На этом же заседании Владимир Балух заявил ходатайство о применении полиграфа.

10 ноября в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, ему вызвали «скорую помощь» и увезли в больницу.

Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может, ему необходимо амбулаторное лечение. Врачи заявили, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.