Минюст России предупредил Крым.Реалии о возможных ограничениях в работе

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе.

В документе указывается, что «в деятельности Крым.Реалии содержатся признаки выполнения функций «иностранного агента».

Это произошло после того, как Государственная дума России 15 ноября проголосовала сразу во втором и третьем чтениях за внесение в законодательство поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам». Нижняя палата российского парламента одобрила новые меры 15 ноября. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Накануне Министерство юстиции России направило российской редакции Радио Свободаи телеканалу «Настоящее время» предупреждения о возможных ограничениях в работе.

Министерство юстиции России 9 октября направило письмо в редакцию проекта Радiо Свобода Крым.Реалии, где говорилось, что деятельность издания может быть «подвергнута ограничениям», которая якобы попадает под признаки российского закона об ограничениях для организаций-иностранных агентов.

Предупреждения о возможном введении ограничений также получили другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа – Радио Свобода, в том числе проект Крым.Реалии и специальный совместный проект Радио Свобода и «Голоса Америки», телеканал «Настоящее время».

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и «Спутник» распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года вследствие изменения российского законодательства вынуждена была прекратить радиовещание в Москве. Из-за административного давления властей на партнеров в российских регионах свернута ретрансляция программ Радио Свобода. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​