У матери украинского активиста Балуха развивается слепота – адвокат

Адвокат Ольга Динзе утверждает, что у матери удерживаемого в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха – Натальи Балух развивается слепота.

Об этом она рассказала корреспонденту Радио Свобода.

«Защита в своем ходатайстве (о смягчении меры пресечения – КР) ссылалась на состояние Владимира Балуха, которое в последнее время значительно ухудшилось в связи с его содержанием в СИЗО и неоказания ему надлежащей медицинской помощи. Также защита ссылалась на ухудшение состояния здоровья его матери – Натальи Владимировны Балух, которая в настоящее время практически не видит. У нее наступает слепота», – говорится в сообщении.

По ее словам, до задержания Балуха, его мать находилась на полном содержании у активиста.

Ранее стало известно об ухуджении состояния здоровья самого Владимира Балуха. 10 ноября Балуху стало плохо в суде, ему вызвали «скорую помощь» и увезли в больницу.

В четверг, 16 ноября, подконтрольный России Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом «из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей».

Накануне Балуху продлили срок ареста, таким образом, он останется под стражей до 16 января 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.