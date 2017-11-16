Россия использует признательные показания и сделки с российским следствием со стороны задержанных в аннексированным Крыму «украинских диверсантов» против Украины на международных площадках. Таким мнением с Крым.Реалии поделилась руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Вполне возможно, что мы услышим еще, как Россия ссылается на «дело украинских диверсантов». Естественно, в противовес Украине. Например, еще в 2016 году Путин ссылался на задержание первых так называемых «украинских диверсантов». Тогда он сказал, что пойманы диверсанты и отказался говорить о Крыме в формате G20. Тема может всплыть во время политических, международных переговоров», – считает Скрипник.

В Севастополе 9 ноября 2016 года задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

Фигурант «дела украинских диверсантов» Дмитрий Штыбликов 18 мая этого года заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

Севастопольский городской суд 16 ноября приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.