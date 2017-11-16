В Крыму ликвидировали 70 свалок – прокуратура

Администрации нескольких городов аннексированного Крыма ликвидировали 70 свалок по требованию подконтрольной Кремлю прокуратуры полуострова. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.

«В целом по требованию прокуратуры органами контроля и местного самоуправления приняты меры к ликвидации 70 свалок отходов», – рассказали в прокуратуре.

В сообщении уточняется, что российская администрация Евпатории ликвидировала 5 несанкционированных свалок. По искам Керченского межрайонного природоохранного прокурора к ликвидации 20 свалок приступили администрации Феодосии, Керчи, Судака и Щелкино.

«В селах Лушино и Столбовое Сакского района 0,7 га было загрязнено отходами животноводства на сельскохозяйственных землях. Ущерб составил 15,5 миллионов рублей (около 6,7 миллиона гривен – КР) и возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 154 УК России (порча земель)», – сказано в сообщении.

Несанкционированное размещение твердых коммунальных отходов установлили в селе Железнодорожное Бахчисарайского района.

«Химическому загрязнению подвергся 1 га земель, чем причинен ущерб на сумму свыше 33 млн рублей (более 14,3 млн гривен – КР), – заявили в прокуратуре Крыма.

В Черноморском районе и Ялте выявлены нарушения в исполнении условий контрактов об оказании услуг по ликвидации несанкционированных свалок.

Пресс-служба прокуратуры аннексированного Крыма сообщает, что по результатам проверок в суды направили 18 исков, в административном и дисциплинарном порядке наказали 21 должностное лицо и возбудили пять уголовных дел.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

Российская администрация Симферополя составила 53 административных протокола на жителей города за «нарушение правил благоустройства» при несанкционированном сбросе коммунальных отходов.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов твердых бытовых отходов, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.