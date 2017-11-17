Член Меджлиса Риза Шевкиев не приехал в Крым на похороны отца из-за преследования российских силовиков

Член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев не может приехать в аннексированный Крым на похороны своего отца Февзи Шевкиева из-за уголовного дела, возбужденного российскими прокурорами. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Сегодня состоятся похороны моего отца, без меня…Первое официальное предостережение и.о. прокурора Крыма Поклонской Н. о недопустимости нарушения ФЗ-№114 «О противодействии экстремистской деятельности» мне вручили 19.04.2014 г., из-за украинского флага на фасаде здания фонда «Крым» по ул Шмидта, 2».

Шевкиев уточнил, что против него в Крыму провели десятки судебных разбирательств по нескольким сфабрикованным делам, которые длятся и сегодня.

Член Меджлиса также получил 27 февраля этого года предупреждение судебного пристава о возбуждении производства по наложенному на фонд «Крым» штрафа в размере 4,5 млн рублей (около 2 миллионов гривен – КР) с перспективой лишения свободы на два года.

Февзи Шевкиев умер на 92-м году жизни. Он родился в 1926 году в селе Стиля Бахчисарайского района Крымской АССР.

В 1937 году, когда Февзи было 11 лет, его отца, Османа Шевки, арестовали органы НКВД СССР и приговорили к расстрелу «за контрреволюционную» деятельность. Его мать, Эмине Шевки, осталась с четырьмя малолетними детьми.

18 мая 1944 года семью Шевкиевых депортировали из Крыма в Узбекистан. Февзи Шевкиев возвратился в Крым в 1990 году с семьей младшего сына. Он был активным участником крымскотатарского национального движения.