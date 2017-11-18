У берегов Крыма выловили рекордное количество барабули и ставриды – Росрыболовство

У берегов Крыма за 10 месяцев 2017 года выловили рекордное количество барабули и ставриды, причем 50% вылова обеспечили севастопольские рыбаки. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Росрыболовства.

«В акватории Черного моря в разгаре сезонный лов деликатесной рыбы – барабули (султанки) и ставриды. Добычу ведут бригады прибрежного лова с использованием ставных орудий (неводов) и рыбопромысловые суда с применением светолова. Общий объем освоения барабули рыбаками Крымского полуострова по состоянию на 10 ноября 2017 года составил 524,1 тонны, ставриды – 1,7 тыс тонн», – говорится в сообщении.

По данным Росрыболовства, нынешние показатели вылова барабули на 31% превысили объемы прошлого года за аналогичный период, а опережение по добыче ставриды составило более 200 тонн.

В пресс-службе ведомства сообщили, что практически весь объем добытой рыбы реализуется через торговую сеть Крымского полуострова.

Накануне сообщалось, что, по данным Росрыболовства, крымские рыбаки выловили 18 тысяч тонн хамсы.