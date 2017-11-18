В горах Крыма нашли двух заблудившихся туристов

Спасатели нашли двух заблудившихся туристов в результате поисково-спасательных операций в горно-лесной местности аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

В главке рассказали, что накануне оперативному дежурному «Крым-СПАСа» (крымская аварийно-спасательная служба – КР) поступила информация о 56-летнем мужчине, который потерялся в районе Старого Крыма.

«На протяжении всего периода поиска с пострадавшим частично поддерживалась телефонная связь. К счастью, все завершилось благополучно. В результате спасательной операции житель поселка Владиславовка был обнаружен, в медицинской помощи не нуждался», –рассказали в МЧС.

В районе Долгоруковской яйлы заблудился 84-летний грибник. Пожилой мужчина вместе с другими туристами приехал в горную местность на автомобиле Nissan Tycson. При сборе грибов он отбился от группы и потерялся.

«Спасатели, установив с группой телефонную связь, выяснили, что они находятся в 3 км от Кургана Славы, возле памятника Воинской Славы на кромке леса», – рассказали в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба МЧС, спасатели нашли потерявшегося мужчину в районе горы Коль-Баир. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

В районе горы Северная Демерджи Алуштинского района 11 ноября заблудились 3 жительницы Севастополя. В этот же день на одном из западных отрогов Долгоруковской яйлы над урочищем «Кызыл-Коба» с наступлением темноты заблудилась группа туристов в составе двух женщин и ребенка семи лет.

В Крыму 29 октября в районе горы Демерджи спасатели оказали помощь четверым подросткам, которые сбились с тропы.

Накануне сообщалось, что крымские спасатели с начала года в горно-лесной зоне спасли 274 человека, в том числе 15 детей.