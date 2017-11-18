Керченская переправа возобновила работу – «Морская дирекция»

Керченская паромная переправа 18 ноября возобновила работу, сообщает ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактической погоде», – сказано на сайте перевозчика.

В течение почти трех часов переправа не работала в связи с плохой видимостью из-за густого тумана.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.