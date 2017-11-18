В столице Зимбабве пройдет митинг в поддержку отставки президента Роберта Мугабе

В столице Зимбабве Хараре 18 ноября пройдет митинг в поддержку захвата военными власти и отставки президента Роберта Мугабе. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Военные митинг разрешили, но призвали к проведению мирной акции протеста.

Военные Зимбабве 15 ноября захватили власть в результате переворота и взяли 93-летнего Роберта Мугабе под домашний арест. По предварительным данным, Мугабе, который был у власти почти сорок лет, отказывается покидать пост президента.

Мугабе впервые на этой неделе появился на публике 17 ноября на выпускной церемонии в столице страны Хараре. Ни о каких заявлениях лидера мировые информагентства не сообщали.

Представитель Госдепартамента США Дональд Ямамото заявил, что в Вашингтоне надеются, что нынешние события станут «началом новой эры» для Зимбабве.

Страны Запада неоднократно обвиняли Роберта Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.