В столице Зимбабве пройдет митинг в поддержку отставки президента Роберта Мугабе

В столице Зимбабве Хараре 18 ноября пройдет митинг в поддержку захвата военными власти и отставки президента Роберта Мугабе. Об этом сообщает Радіо Свобода.
Военные митинг разрешили, но призвали к проведению мирной акции протеста.
Военные Зимбабве 15 ноября захватили власть в результате переворота и взяли 93-летнего Роберта Мугабе под домашний арест. По предварительным данным, Мугабе, который был у власти почти сорок лет, отказывается покидать пост президента.
Мугабе впервые на этой неделе появился на публике 17 ноября на выпускной церемонии в столице страны Хараре. Ни о каких заявлениях лидера мировые информагентства не сообщали.
Представитель Госдепартамента США Дональд Ямамото заявил, что в Вашингтоне надеются, что нынешние события станут «началом новой эры» для Зимбабве.
Страны Запада неоднократно обвиняли Роберта Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.
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