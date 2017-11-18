Госдепартамент США выразил поддержку Украине в связи с годовщиной Голодомора

Госдепартамент США распространил заявление в котором воздал дань уважения жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

«В этом месяце мы вспоминаем и воздаем дань уважения миллионам украинцев, которые умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой советской политики Сталина», – говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Хизер Нойерт.

В тексте сказано, что Голодомор стал одним из самых жестоких актов двадцатого века и «превратил житницу Европы в страну неисчислимых человеческих страданий».

«Мы также отмечаем стойкость оставшихся в живых, которые несли память о близких, потерянных во время ужасающего голода. В конечном итоге советский режим не смог уничтожить самобытность и независимость украинского народа», – сказано в заявлении.

США также подтвердили свою приверженность безопасности и процветанию Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации.

В Палате представителей Конгресса США 8 ноября представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, говорится в сообщении посольства Украины в США. Авторы проекта призывают, что 85-я годовщина Голодомора-геноцида 1932-1933 годов должна служить напоминанием о репрессивной советской политике против народа Украины.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран – органы власти их отдельных территориальных единиц.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек.