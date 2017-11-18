В Керчи оштрафовали вице-мэра города за нарушение норм работы

Подконтрольного Кремлю заместителя главы администрации Керчи оштрафовали на 5 тысяч рублей (более 2 тысяч гривен) за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Так, местный житель ответ на свое обращение в администрацию Керчи получил спустя месяц с момента окончания срока его рассмотрения», – говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что прокурор города возбудил дело об административном нарушение по ст. 5.59 КоАП России (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Накануне в прокуратуре Крыма сообщили, что на 5 тысяч рублей (более 2 тысяч гривен) оштрафовали за несоблюдение правил работы с обращениями граждан.