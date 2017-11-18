Чубаров: Константин Райкин решил цинично унизить нас, приехав в Украину

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров осудил приезд в Украину российского артиста Константина Райкина, который поддержал аннексию Крыма. Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

«Райкин решил цинично унизить всех нас, въехав в Украину... Благодаря одобрению миллионов «райкиных» российские войска вторглись в Крым... Константину Райкину абсолютно наплевать на жителей Крыма, на крымскотатарский народ, выступивших против оккупации, а теперь ставших целенаправленным объектом для репрессий и гонений», – написал Чубаров.

Сам Райкин публично не комментировал ситуацию.

В пятницу, 17 ноября, активисты сорвали выступление российского артиста Констатина Райкина в Одессе. Национальная полиция Одесской области начала расследование по факту срыва спектакля Райкина.

Накануне актер выступил в Киеве и Харькове. В Днепре еще в сентябре Дворец культуры отказал в аренде концертного зала организаторам выступления Райкина.

В последнее время в Одессе, как и в ряде других городов Украины, активисты срывали выступления исполнителей из России, которые выступали в поддержку российской агрессии против Украины, а также и украинских исполнителей, которые в условиях этой агрессии России ездили выступать в страну-агрессора.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон согласно которому, если граждане страны-агрессора планируют выступать в Украине, организатор гастролей должен за 30 дней до их начала обратиться с запросом в СБУ о наличии или отсутствии оснований для недопущения этих людей к участию в упомянутых мероприятиях.