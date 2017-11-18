Минюст России оштрафовал «Комитет против пыток» за отказ регистрироваться иностранным агентом

Министерство юстиции России оштрафовало на 400 тысяч рублей (177 тысяч гривен) организацию «Комитет по предотвращению пыток» за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя организации Игоря Каляпина.

«Комитет по предотвращению пыток» ранее существовал под названием «Комитет против пыток». Два года назад правозащитники, чтобы не называться «иностранным агентом», уже перерегистрировали организацию.

В настоящее время повторно регистрируется нижегородский «Комитет против пыток». Таким образом, штраф Минюста России выписан на организацию, которая, по словам Игоря Каляпина, «уже два месяца находится в стадии ликвидации».

«Не волнуйтесь, все в порядке. Мы никуда не деваемся. С 19 июля 2017 года снова работаем как «Комитет против пыток». Вернули себе историческое название. Иностранным агентом не являемся, не переживайте», – сказал Игорь Каляпин.

Накануне Государственная дума России проголосовала за внесение в законодательство поправок, позволяющих причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».

Министерство юстиции России опубликовало на своем сайте список медиаорганизаций, которых может касаться новый закон. Среди его первых целей могут оказаться девять средств информации, связанных с Радио Свобода и «Голосом Америки».

Министерство юстиции России направило проекту Радіо Свобода Крым.Реалии предупреждение о возможных ограничениях в работе.

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут медиаорганизацию.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​