Власти Крыма установили стоимость дров для потребителей на два года

Подконтрольный Кремлю Госкомцен аннексированного Крыма установил стоимость дров для крымских потребителей на 2018-2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Госкомцен, тарифы на дрова твердых, хвойных и мягких пород утверждены для шести организаций: Судакское лесоохотничье хозяйство, Алуштинское лесоохотничье хозяйство, Бахчисарайское лесное хозяйство, Старокрымское лесоохотничье хозяйство, Евпаторийское лесное хозяйство, Симферопольское лесоохотничье хозяйство.

При этом, как отмечают в ведомстве, в установленные цены на дрова не входит стоимость доставки дров до потребителя.

Так, например, стоимость дров твердых пород в Симферопольское лесоохотничье хозяйство для бытовых потребителей с 1 января по 31 декабря 2018 года составит 1 459,34 рублей (около 577 гривен – КР) за 1 кубометр в условиях франко-лесосеки и 2 255,63 рублей (около 892 гривны – КР) за 1 кубометр в условиях франко – нижний склад.

В Госкомцен отметили, что предельный тариф на дрова мягких пород для этого предприятия с 1 января по 31 декабря 2018 года установлен в размере 1 185,28 рублей (около 469 гривен – КР) за кубометр в условиях франко-лесосеки и 1 735,91 рублей (примерно 687 гривен – КР) в условиях франко – нижний склад.

Дрова перешли в категорию дефицитных товаров после аннексии Крыма Россией, когда основные каналы поставки древесины из Украины оказались блокированы.

В мае 2017 года подконтрольный Кремлю замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев заявил, что «незаконная» вырубка деревьев в крымских лесах за несколько месяцев 2017 года нанесла ущерб в размере 14,7 миллионов рублей (6,7 миллионов гривен – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».