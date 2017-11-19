Керченская паромная переправа сообщает о приостановлении работы по причине ухудшения видимости.
Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба оператора переправы ООО «Морская дирекция».
«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине ухудшения видимости! Оперативная информация по тел. 8-989-299-42-60», – говорится в сообщении.
В течение 18 ноября переправа дважды останавливала работу из-за ухудшения погодных условий.
Крымское управление МЧС соседней России объявило экстренное предупреждение на 20-21 ноября о сильном дожде, снеге и ветре.
Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.
Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.
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