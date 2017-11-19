Керченская паромная переправа сообщает о приостановлении работы по причине ухудшения видимости.

Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине ухудшения видимости! Оперативная информация по тел. 8-989-299-42-60», – говорится в сообщении.

В течение 18 ноября переправа дважды останавливала работу из-за ухудшения погодных условий.

Крымское управление МЧС соседней России объявило экстренное предупреждение на 20-21 ноября о сильном дожде, снеге и ветре.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.